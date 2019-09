Tim Lips geblesseerd na val: ‘De focus blijft op Boekelo’

Op de Nations Cup-wedstrijd van afgelopen weekend in Waregem was Tim Lips in de cross goed op weg richting een mooie individuele klassering en goede klassering voor het team. Helaas kwam hij met Lacoste Z (Lucky Boy x Calypso I) ten val op de laatste watercombinatie. Zijn negenjarige schimmelmerrie bleef ongedeerd en na onderzoek lijkt ook de schade bij Lips mee te vallen.