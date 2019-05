Tim Lips: ‘Nu nog genoeg tijd om naar EK en Nations Cup toe te werken’

Tim Lips schreef afgelopen weekend de CCI4*-wedstrijd in Sopot op zijn naam. De ruiter heeft zijn vizier gericht op de Olympische Spelen in Tokio en koos er daarom voor tweemaal in Polen te starten. Eventers die hoog genoeg op de wereldranglijst staan, kunnen zich individueel plaatsen door de Spelen. "Ik heb nu denk ik voor de wereldranglijst veel nuttige punten gepakt, zodat we straks in ieder geval aanspraak kunnen maken op een individuele startplek voor Nederland."