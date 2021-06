Tim Lips opnieuw in de problemen met Herby

Nadat Tim Lips vorige week in Luhmühlen twee zeer ongebruikelijke weigeringen in de cross kreeg met TMX Herby (v. Zirocco Blue), besloot de Nederlander om dit weekend in de vierster van Strzegom te starten. Vrijdag stond de combinatie eerste na de dressuur, op 26,2 strafpunten. Zojuist reed Lips de cross, waarin hij 40 strafpunten opliep nadat Herby één keer weigerde op een punt in de tweede watercombinatie en één keer op een smalletje. Lips kon de cross wel uitrijden.

Lips was naar Strzegom gegaan als plan B om voor Olympische selectie in aanmerking te komen, na de ongebruikelijke weigeringen op een punthindernis in Luhmühlen, vorig weekend. Het was glad in Strzegom er is vrijdag veel regen gevallen. Meerdere paarden gleden uit op de vlakke gedeeltes.

Herby neemt het over

Lips ging goed van start maar moest zijn vos flink corrigeren in de aanloop naar een grote blauwe tafel in eerste twee minuten van de cross. De negenjarige KWPN’er maakt zich sterk en Lips moest alle zeilen bijzetten. Het duo kwam goed door de eerste waterhindernis, maar in de tweede waterhindernis liep Herby langs de punt in het midden. Hij sprong de punt wel in tweede instantie, iets wat in Luhmühlen niet lukte. Even later liep Herby ook langs een smalletje, waarna Lips veel moeite moest doen om zijn paard opnieuw onder controle te krijgen. Het paard sprong de tweede keer wel, maar gleed onderweg naar de sprong bijna uit. Herby leek erg sterk en rennerig, maar Lips was duidelijk vastbesloten om de cross uit te rijden. Dat lukte uiteindelijk met 40 springfouten voor de twee weigeringen en dik 33,6 strafpunten voor tijd.

De cross is nog bezig op dit moment. Het afsluitende springparcours vindt zondag plaats.

Tussenklassement Strzegom

Bron: Horses.nl