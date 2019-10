Tim Price aan de leiding na eerste dag dressuur CCI5* Pau

Gisteren werd het eerste deel van dressuur in de beroemde CCI5*-wedstrijd in Pau afgewerkt. De Nieuw Zeelander Tim Price gaat met zijn Holsteiner merrie Ascona M (v. Cassaro) aan de leiding, het paar scoorde 71.91% (-28.1). Alexander Bragg staat er met zijn KWPN'er Zagreb (v. Perion) vlak achter. De Brit kreeg 71.17%, of wel -28.8, van de juryleden. In Pau komen geen Nederlanders aan de start.

Tim Price maakte op de eerste dag in Pau al zijn favorieten rol waar. Met de elfjarige Holsteiner merrie Ascona M won de Nieuw Zeelander dit voorjaar al overtuigend de 5*-wedstrijd in Luhmühlen. In Pau kwam hij niet aan de topscore van 25.8 uit Luhmühlen, maar met een degelijke foutloze proef werd het nu 28.1 en de voorlopige eerste plek.

Ook Alexander Bragg was dit voorjaar op de 5* in Duitsland en werd met de vijftienjarige zoon van Perion, Zagreb, derde. Met 28.8 strafpunten staat Bragg en de KWPN’er in Pau op de voorlopige tweede plaats. Tom McEwen staat met 31.9 op de derde plaats met de runner-up van Luhmühlen Figaro van het Broekxhof (v. Tauber van het Kapelhof).

Vandaag is het tweede deel van de dressuur in Pau met onder meer wereldkampioene Ros Canter en KWPN’er Zenshera (v. Guidam), vorig jaar vijfde in Pau, en Tim Price met de zestienjarige Karandasj-zoon Wesko.

Klik hier voor de live-uitslag.

Bron Eventing Nation