Tim Price wint met Karandasj-zoon Wesko ERM Arville

De nummer een van de wereld Tim Price won dit weekend met de Karandasj-zoon Wesko de etappe van de Event Rider Masters in Arville. En daarmee hield het succes van de Price's niet op want echtgenote Jonelle pakte de tweede plek met haar Olympiadepaard Faerie Dianimo (v. Dimaggio). Grote pech was er voor Chris Burton die met Quality Purdey (v. Quality) op de overwinning leek af te stevenen. De Australiër kreeg elf strafpunten aangerekend voor het activeren van een breekpin.

De voorste balk van triplebar hindernis elf koste Chris Burton met Quality Purdey. De Australiër stond tweede na de dressuur en het springen en reed de cross binnen de tijd. De overwinning leek voor hem, maar de breekpin van hindernis elf bleek te zijn gebroken en dat koste elf strafpunten. Zo kon het echtpaar Price Burton voorbij streven.

‘Heb hem gemist’

Tim Price werd met Wesko als winnaar gehuldigd. Na de dressuur en het springen stond het paar derde met 30.5 minpunten. De cross werd foutloos en binnen de tijd afgelegd en Price bleef met zijn zestienjarige KWPN’er op 30.5 staan. “De goede paarden laten je er goed uitzien, of niet”, reageerde Tim Price. “Ik heb hem gemist op zulke momenten als dit. Hij is echt buitengewoon. Ik zag de lijn niet over de punt in het eerste het water, hij wel en bracht me er over, fantastisch! Maar we kennen elkaar natuurlijk al heel lang.”

Twee jaar uit de sport

Met Wesko is Price al sinds 2011 actief in de sport. Het paar was er al bij op de wereldruiterspelen in Caen in 2014. Na de derde plaats in Pau in 2015 was de zoon van Karandasj twee jaar uit de sport door een zware blessure. Vorig jaar kwam hij weer terug en winnen in Arville was voor Tim Price heel fijn.

Rentree Faerie Dianimo

Jonelle Price reed haar Olympiadepaard Faerie Dianimo naar de tweede plek. Alleen enkele tijdfouten in de cross werden aan haar dressuurscore toegevoegd, ze kwam uit op 39.1 minpunten. De veertienjarige merrie van Dimaggio had sinds de zege in Luhmühlen vorig jaar geen wedstrijden meer gelopen.

Niersteen

Voor Tim Lips eindigde de wedstrijd in Arville vroegtijdig. Lips kreeg last van een niersteen en besloot zondag niet meer te rijden, zo schreef hij op Facebook. Met Eclips (v. Phin Phin) stond hij zevende in het klassement van de ERM en met zijn andere Phin Phin-zoon Brent zestiende in de korte 4*.

Klik hier voor de uitslagen van Arville.

Bron Eventing Nation