Tim Price’s WEG-paard en Boekelo-winnares Cekatinka te koop

Tim Price heeft via social media laten weten dat zijn WEG-paard Cekatinka (v. King Kolibri) te koop is. "Door onvoorziene omstandigheden is een mogelijkheid ontstaan ​​om een ​​van 's werelds best presterende merries te kopen", meldt de Nieuw-Zeelandse eventingruiter op Facebook. Begin deze maand was al bekend dat het fokproduct van Jan Greve niet meer was opgenomen in het Nieuw-Zeelandse Olympische kader.