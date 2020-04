Tip van Ingrid Klimke: train op verschillende soorten bodems

Dat Ingrid Klimke zich goed voelt in meerdere type zadels is algemeen bekend. Ze rijdt met al haar paarden buiten omdat het leuk is en omdat het goed is voor het bewegingsapparaat van het paard om op verschillende ondergronden te trainen. Dit vertelt ze in een interview met Reiter Revue.

Een training buiten is vanzelfsprekend voor de paarden van Ingrid Klimke. “Rijden op verschillende ondergronden is belangrijk voor dressuur- en springpaarden omdat ze zo lang mogelijk gezond moeten blijven. In het beste geval lopen ze op 17-jarige leeftijd nog in de sport. Dit werkt alleen als de ligamenten, pezen, gewrichten en spieren echt fit zijn. Ze kunnen heel goed worden getraind met gecontroleerd rijden op verschillende bodems,” zo vertelt Klimke.

Altijd goede bodems

“Als paarden hun hele bewegingsapparaat hebben ingesteld om op goed onderhouden terrein te lopen, zijn ze van nature overweldigd als het moeilijker of zwaarder wordt. Ze zijn niet meer gewend om hun reflexen te volgen, waardoor het voor paarden moeilijker wordt om in balans te blijven. Hierdoor zijn ze moeilijker gezond te houden,” benadrukt Klimke.

Koorddans

Ze gaat verder: “Het is eigenlijk de meest natuurlijke zaak van de wereld voor paarden om zich op oneffen terrein goed te kunnen redden. Je went snel aan de stress in het veld. Maar dat betekent niet dat je een paard in een keer een uur in het diepere zand moeten laten galopperen! Trainen op verschillende verdiepingen is altijd een koorddans. Het is het beste om het gewoon in de training op te nemen. Rijd buiten voor of na je training of voor een korte tijd tijdens een training.

Afwisseling

Tijdens het rijden kan de ondergrond een paar minuten wat zwaarder zijn en dan weer wat harder, wat goed is voor het paard. Buitentraining is ook goed voor dressuurpaarden, want hoe ouder ze worden hoe meer er vanuit het achterbeen moet komen. Om de achterhand verder te laten zakken en het paard te laten sluiten heeft hij veel draagvermogen in de achterhand en een sterke rug nodig. Hiervoor moeten de spiergroepen worden versterkt. Uiteindelijk maakt het niet uit of ik dit bereik door middel van cavaletti-werk, in-uitjes of heuveltraining. Het belangrijkste is dat het paard als atleet sterker wordt. En dan is er nog de vraag of afwisseling ook leuk is, zodat je in de volgende sessie graag weer voor een piaffe gaat. Mijn tip: Bouw het buitenprogramma in mijn dagelijkse routine zoals ik dat doe”.

Bron: Reiter revue