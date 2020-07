Toch Duits Eventing Kampioenschap in Luhmühlen dit jaar

Goed nieuws voor de eventingruiters in Duitsland. In Luhmühlen zal toch een Duits kampioenschap voor de eventingruiters georganiseerd worden dit jaar. Aanvankelijk was dit niet het plan, maar doordat er bij de ruiters en amazones veel vraag naar was, heeft de rijvereniging van Luhmühlen (PZRV) toch besloten een kampioenschap te organiseren.

De Duitse kampioenschappen voor Junioren en Young Riders (CCI2 * ​​-S en CCI3 * -S) zullen van 1 tot 4 oktober in Luhmühlen zijn. Inmiddels is het aanbod aan niveaus uitgebreid met een viersterren kampioenschap voor senioren.

Zoals gemeld door de Duitse ruiterfederatie (FN), hadden zij en de ruiters van de Duitse ploeg het Luhmühlen-team benaderd. Met het oog op de toenemende versoepelingen van de corona-crisis, hebben ze gevraagd om een ​​mogelijke organisatie van de Duitse Kampioenschappen opnieuw te onderzoeken. Het resultaat is de doorgang van de Eventing Kampioenschappen.

Duits Kampioenschap

Julia Otto, de voorzitter van de wedstrijdorganisatie, zei: “Vanwege de corona-pandemie en de vereisten van de regering om grote evenementen met toeschouwers te organiseren, moesten we de Longines Luhmühlen Horse Trails van 18 tot 21 juni 2020 eind april annuleren. De beslissing om in Luhmühlen een Duits Kampioenschap te organiseren, werd genomen in overleg tussen de FN, de PZRV en ons.”

‘Financiële moeilijkheden’

Dr. Ulrich Schmidt, vice-voorzitter van PZRV Luhmühlen, merkte op: “De wens voor een Duits kampioenschap kwam duidelijk van de ruiters. We staan ​​voor sport, maar we kunnen de club niet in financiële moeilijkheden brengen met een kampioenschap.” Dit hoeft dus niet. De actieve leden hebben zelf actieve steun gegeven bij het werven van sponsoren, aldus de FN. Op deze manier is het in ieder geval mogelijk een nationaal kampioenschap te organiseren.

Echter, volgens de huidige stand van zaken met betrekking tot corona-regelgeving zal het toernooi plaatsvinden zonder toeschouwers.

Bron: St-Georg/Horses.nl