Tom McEwens 4*-paard Strike Smartly overleden aan koliek

Tom McEwen moest gisteren afscheid nemen van zijn 4*-paard Strike Smartly. 'Paddy' overleed aan de gevolgen van koliek schreef de Britse eventingruiter op Facebook. De zoon van Ghareeb xx liep afgelopen jaar zijn eerste Badminton foutloos uit en werd tweede in de 3* van Blair Castle. Hij is twaalf jaar oud geworden.

De in Ierland gefokte Strike Smartly begon zijn carrière als vierjarige onder het zadel van Paul Tapner die ook zijn volle broer Kilronan uitbracht op het hoogste niveau. Via Daisy Berkeley, die Paddy tot op 3*-niveau uitbracht, kwam de schimmel bij Tom McEwen.

Zege bij debuut

McEwen debuteerde met Paddy in Chatsworth in 2017 en won direct de korte 3*. Een paar maanden later won het koppel de lange 3* in Cappoquin. Afgelopen jaar reed de Britse ruiter het paard in Badminton en liep direct een topscore in de dressuur (25.9). De cross ging zonder hindernisfouten, maar door de tijdfouten en 16 strafpunten in het springen, zakte de combinatie naar de 27ste plaats.

Koliek

Het laatste optreden was in augustus op het CCI3* van Blair Castle. Het paar werd tweede door een balk in het afsluitende springparcours. Gisteren overleed de schimmel aan de gevolgen van koliek.

Bron Eventing Nation