Top 10 klasseringen voor Giessen en Valk bij eventing Arville

In Arville werd Gillian Giessen in sectie twee van de korte tweester zevende met haar achtjarige Zoe Zingaro (v. Zandor). De jonge amazone had haar mooie klassering vooral te danken aan een foutloze cross en een foutloos springparcours. Justus Valk werd negende met de achtjarige Fitzgerald (v. Ars Vivendi) in sectie één van de CCI2*-S.

Valk reed mee in de reguliere korte tweester. Hij was 18e na de dressuur en reed een foutloze cross, maar zag een balk vallen in het springparcours. De winst in deze sectie was voor Julien Wergifosse uit België met Floren 06 (v. Fuerstenreich). Zijn eindscore was 27,8 strafpunten.

Young riders

Sectie twee, waarin Giessen zevende werd, was uitgeschreven voor junioren, young riders en zesjarige paarden. De Belgische Lara de Liedekerke-Meier won hier met de zesjarige Origi (v. Indoctro), die op 26,9 strafpunten uitkwam. De hele top drie in deze rubriek bestond uit zesjarige paarden.

Vierster gewonnen door Krajewski

Julia Krajewski won de vierster met Samourai du Thot (v. Milor Landais). Ze hoefde alleen 1,6 strafpunten voor tijd bij haar dressuurscore van 21,4 (78,57%) op te tellen. Tweede werd haar landgenote Sandra Auffarth met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly), derde was de Belt Christoph Wahler met Carjatan S (v. Clearway). Stephan Hazeleger was met Dupon (v. Phin Phin) goed onderweg na de dressuur en het springen, maar kreeg in de cross een val bij hindernis 9.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl