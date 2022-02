Top eventer Wesko nieuw boegbeeld voor eventing foundation

Tim Price's KWPN gefokte 5* eventer Wesko (v. Karandasj) is de naamgever van Wesko Equestrian Foundation geworden. De Britse stichting die eerst Windrush Equestrian Foundation heette, is opgericht ter nagedachtenis van Christina Knudsen, steunt jonge eventingruiters door middel van onderwijs en opleiding. Knudsen was eigenaresse van Wesko en met het uitbreiden van de activiteiten van de stichting, heeft het de nieuwe naam gekregen.

De nieuwe naam is een eerbetoon aan de CCI5*-winnaar Wesko van Christina Knudsen, die werd uitgebracht door de Nieuw-Zeelander Tim Price. Na haar dood werd de stichting eigenaar van de Luhmühlen-winnaar van 2014, die in zijn carrière onder meer tweede werd in Kentucky en twee keer derde werd in Pau. Wesko, gefokt door R.J.M. Schoenaker in Rutten, ging met pensioen in mei 2021 op 19-jarige leeftijd.

Christina Knudsen was eigenaresse van het landgoed Windrush. Maar die naam stond negatief bekend door immigratieschandalen in het VK in de vorige eeuw. Hierdoor leed de foundation schade. Met een vernieuwde samenwerking met Ebony Horse Club in Londen en de uitbreiding van activiteiten van de stichting is naam veranderd.

Bron Horse and Hound