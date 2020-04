Top eventingmerrie Kings Temptress overleden na geboorte veulen

Nadat Mary King met Kings Temptress (v. Primitive Rising) onder meer de vijfsterren eventingwedstrijd in Kentucky won en haar als reservepaard meenam naar de Olympische Spelen in Londen, zette de Britse haar 'Tess' in voor de fokkerij. Gisteren schonk de merrie het leven aan een hengstveulen van Van Gogh. Vandaag moest Tess ingeslapen worden nadat ze buikvliesontsteking kreeg, vlak na de bevalling.

Voor het veulen, dat Vinnie is genoemd, is al snel een pleegmoeder gevonden. Mary King laat weten “totaal kapot te zijn” van het overlijden van de twintigjarige merrie, die “tot het einde zoveel gegeven heeft.” King fokte haar zelf en de merrie gaf haar in totaal acht veulens (waarvan vijf via embryo-transplantatie). De merrie ging in 2015 met pensioen, toen artrose werd geconstateerd.

Op haar Facebookpagina bedankt King iedereen die geholpen heeft om snel een pleegmoeder voor Vinnie te vinden.

Bekijk hier de cross van King en Tess in 2011 in Kentucky:

