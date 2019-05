Townend klasse apart in dressuur

Oliver Townend brak al eerder het dressuurrecord op Badminton Horse Trails. Dit deed hij in het zadel van Cillnabradden Evo, maar met zijn andere troef Ballaghmor Class kwam hij ook dicht in het buurt het record.

Met Evo (v. S.Creevagh Ferro) behaalde Townend 80,26% wat goed was voor de overwinning. In het zadel van de Courage II-zoon Ballaghmor Class bezette hij eveneens de tweede plaats met 78,91%. Op bijna drie procent afstand volgde zijn landgenoot Tom Mcewen op een derde plaats.

Blom

Merel Blom is de enige Nederlander die aan deze prestigieuze wedstrijd deelneemt. Zij wist geen voldoende score te behalen met Rumour Has it N.O.P.. Een score van 59,81% leverde een 71e plaats op.



Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl