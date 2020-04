Troost-Wedstrijd: Lente in Badminton

Het is weliswaar nooit echt een Nederlands feestje, maar voor veel liefhebbers van de eventingsport zijn de Badminton Horse Trials wel het hoogtepunt van het wedstrijdseizoen. Daarom vandaag in de Troost-Wedstrijd een terugblik op Badminton 2019. Met een crossparcours om je vingers bij af te likken of nachtmerries van te krijgen, afhankelijk van je insteek. Wie durft mee te rijden met de helm cam?

Waar de voetballiefhebbers zich dezer dagen laven aan oranjewedstrijden uit het verleden, nemen we u bij Horses.nl in het weekend mee naar sportieve hoogtepunten uit het rijke hippische verleden. Deze Paaszaterdag gaan we naar de sappige groene weides van Engeland… Zelfs eventinglegende Mark Todd gaf bij zijn afscheid vorig jaar toe dat hij altijd misselijk werd voordat hij de cross van Badminton moest rijden.

Een overzicht van het prachtige landgoed op Badminton en de cross van 2019:

De beste in de crosscountry was Oliver Townend met Ballaghmor Class:

Hoe dat er vanaf een paard uitziet toont u David Britnell met Continuity:



De overall winnares werd Piggy French met Vanir Kamira na deze spannende springronde:

En voor wie dan perse nog wil zien hoe er dressuur gereden werd op dag 1, hebben we dit nog:

