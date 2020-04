Troost-Wedstrijd: Spannende crosscountry in Kentucky

Dit weekend zouden de Kentucky Horse Trials zijn verreden, één van de slechts weinige 5* internationale eventingwedstrijden ter wereld. Vandaag kijken we terug op de editie van 2019, met een terugkerende winnaar, crosshoogtepunten en natuurlijk een helmvideo waarmee je je ook even deelnemer kan wanen (als je durft).

De winst ging in 2019, net als in 2018, naar de Brit Oliver Townend. Hij reed in Kentucky op de passend genaamde Cooley Master Class (v. Ramiro B), net als het voorgaande jaar. Townend won de dressuur met 24.1 strafpunten (een dressuurscore van bijna 76%). In de cross kwamen er slechts 1.2 aan tijdfouten bij en met een foutloze ronde in het springen wonnen Townend en Cooley Master Class de wedstrijd met 25.3 strafpunten. Een persoonlijk record voor het duo. Townend staat momenteel (april 2020) op de eerste plaats van de wereldranglijst voor eventingruiters.

In de mooie, uitdagende cross bleven slechts vier combinaties binnen de tijd. De cross van Townend (hij is soms een paar seconden uit beeld):

De tweede plaats in het eindklassement ging naar de Amerikaan Boyd Martin op Tsetserleg (v. Windfall), de derde plaats was voor Nieuwzeelander Tim Price met Xavier Faer (v. Catherston Liberator).

Rijd mee met Doug Payne

De als vijfde geplaatste Doug Payne reed met Tsetselegs halfbroer Vandiver (v. Windfall) met een helmcamera door de cross. Payne was vrijwel foutloos, met slechts 0,4 strafpunten voor tijd. Het filmpje geeft een mooi beeld van de opgave waar de deelnemers in Kentucky voor stonden. Payne legt ook uit wat zijn strategie was tijdens het rijden.

Hele cross terugkijken

Voor wie er niet genoeg van kan krijgen hebben we ook de hele crosscountry om terug te kijken:

Bron: Horses.nl / YouTube

