Tweeling eventingpaarden winnen op zelfde dag

Sacha Hourigan beleefde op 16 juni een unieke prestatie door met de vrijwel identieke tweeling Twice As Nice IV (Ernie) en Double Act IV (Eric) twee groepen BE100 op de Rackham Horse Trials te winnen. Ernie eindigde op de dressuurscore van 28.8 en Eric was in de andere groep de beste op zijn dressuurscore van 29. De paarden zijn van de hengst Zenturio uit de merrie Hyanie d'Aubrie (v. Jalienny x) die zelf door Hourigan op 3*-niveau werd gereden.



De tweeling Ernie en Eric werden in 2013 geboren uit de de 3* eventingmerrie Hyanie d’Aubrie in eigendom van Caroline Richardson. Bij het veulenen bleek dat de Anglo Arabische merrie niet een maar twee veulens te dragen. Ernie kwam als tweede ter wereld en die overleefde de bevalling maar net, hij lag bijna dubbel gevouwen in de merrie.

De twee schimmels lijken erg op elkaar, Eric is iets groter en een heeft een snepje. De twee ruinen maakten beiden hun wedstrijddebuut dit jaar onder Sacha Hourigan. Hourigan zat ook in het zadel van hun moeder waarmee ze in 2008 in Boekelo was. De Rackham Horse Trials was Ernie’s tweede wedstrijd, Eric liep er een paar meer.

Sacha Hourigan probeert de paarden niet met elkaar te vergelijken. “De mensen vragen wel eens welke de beste is”, zegt Hourigan tegen Horse and Hound, “maar als ruiter behandel ik ze als twee verschillende individuen. Eric is sterk en een beetje arrogant, Ernie is ook sterk maar wat voorzichtiger. In Rackham zei ik tegen Eric ‘je broer heeft zojuist gewonnen’ dus hij moest het ook. Je hoopt altijd dat ze top halen, ze hebben in elk geval beiden talent.”

