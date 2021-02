Tweevoudig Olympisch- en WK-eventer Poggio II overleden

Samen met zijn amazone Amy Tryon was de volbloed Poggio II (v. Polynesian Flyer xx) zo'n twintig jaar geleden een van de Amerika's beste eventingcombinaties. Het paar was lid van het Amerikaanse team op twee Olympische Spelen en twee wereldruiterspelen. Ze wonnen drie medailles. Amy overleed in 2012, 42 jaar oud, haar paard stierf gisteren op 29-jarige leeftijd.

Op Facebook schrijft Greg Tryon, de weduwnaar van Amy Tryon, het verhaal over Poggio II. De volbloed kwam ongeveer 25 jaar geleden in het leven van Amy als vervroegd verjaardagscadeau. Poggio, ofwel ‘P’, werd een snel rijzende ster aan de eventing horizon. Hun eerste grote internationale succes kwam in 2002 toen Amy Tryon met P derde werd in de Kentucky Horse Trials.

Team goud

In het zelfde jaar reisde het paar met het Amerikaanse team naar de wereldruiterspelen in Jerez en daar werd team goud gewonnen. Ook de Olympische Spelen in Athene werd een succes. Het team won brons en Amy werd met P individueel zesde.

Brons in Aken

Op de wereldruiterspelen in Aken in 2008 won Amy Tryon met Poggio individueel brons. Met het team werden ze vierde. Het laatste internationale optreden was op de Olympische Spelen in Beijing. Het Amerikaanse team werd zevende, maar individueel haalde het paar de eindstreep niet.

Overdosis

Amy Tryon werd in april 2012 dood aangetroffen in haar huis. Ze bleek te zijn overleden aan een overdosis drugs. Haar paard overleefde haar, hij stierf gisteren op 29-jarige leeftijd. Lees het hele verhaal van Greg Tryon hier op Facebook.

Bron Facebook/Eventing Nation