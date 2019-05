Tweevoudige Olympiadepaard Too Smart overleden

Op 33-jarige leeftijd is afgelopen maandag topeventer Too Smart overleden. Barrel, zoals de volbloed werd genoemd, heeft bijna zijn hele leven bij zijn amazone en eigenaresse Karen Dixon doorgebracht. Dixon: "Barrel zag er nog goed uit, maar zijn benen die hem met mij over twee Olympische Spelen en drie top vijf plaatsingen in Burghley hebben gedragen, gaven het op."

Als tweejarige kwam de volbloed Too Smart bij Karen Dixon op stal. Het kleine paard van amper 1,60m was geen makkelijke, maar wist door zijn instelling de top te halen. Dixon reed met Barrel twee Olympische Spelen, in Atlanta werd het paar met het Britse team vijfde. In Sydney was er individueel een elfde plaats.

Drie keer top vijf Burghley

Too Smart en Dixon werden tweede, derde en vijfde in Burghley in respectievelijk 1999, 1994 en 1995 en won het open Britse Eventing kampioenschap in Gatcombe in 1994. Op zijn negentiende won hij nog de korte 2* in Floors Castle. Daarna ging hij met wedstrijdpensioen maar bleef tot zijn 25ste actief onder het zadel.

