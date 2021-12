USEF beëindigt ook samenwerking eventing bondscoach Erik Duvander

De Amerikaanse hippische bond (USEF) heeft bekend gemaakt de contracten van Erik Duvander, bondscoach en directeur van het High Performance kader, en Managing Director Jenni Autry niet te verlengen. Het contract van Duvander liep op 30 november af. Een paar dagen geleden deed de USEF hetzelfde bij dressuurbondscoach Debbie McDonald.

In 2017 nam Erik Duvander het stokje over van David O’Connor om leiding te geven aan het U.S. eventing high performance programma. Onder Duvander eindigde het Amerikaanse eventingteam als achtste op de Wereldruiterspelen van 2018, won het goud op de Pan-Amerikaanse Spelen van 2019 en eindigde het afgelopen zomer als zesde op de Olympische Spelen van 2020.

Succesvol einde 2021

De tweede helft van 2021 was vruchtbaar gebleken voor het programma, wat de eerste Amerikaanse winnaar van de Aken CCIO4* opleverde (Will Coleman met Off the Record), een zilveren medaille in de Nations Cup finale in Boekelo, en de eerste Amerikaanse 5*-winnaar sinds 2008 in Maryland (Boyd Martin met On Cue).

‘Trots op de progressie van het team’

“Ik heb vier ongelooflijke jaren gehad bij het Amerikaanse team en heb echt genoten van het werken met de uitzonderlijke ruiters, het leren kennen van de eigenaren, en het werken met de prachtige paarden,” vertelde Erik aan Eventing Nation. “Het is echt een voorrecht geweest om met dit team te werken. Ik ben trots op de progressie van het Amerikaanse team en wens hen het allerbeste in de toekomst.”

Voorrecht

“Het is een immens voorrecht geweest om samen te werken met de atleten, grooms, eigenaren en staf om uiteindelijk het U.S. Eventing Team hun beste resultaten in meer dan een decennium te zien leveren,” zei Managing Director Jenni Autry.

Geen officiële verklaring USEF

US Equestrian heeft bevestigd dat ze geen officiële verklaring over deze zaak zullen vrijgeven, maar gaf het volgende citaat: “Het contract van Erik Duvander liep af op 30 november 2021 en zal niet worden verlengd. De programmastructuur en plannen voor de toekomst zullen nog volgen.”

Bron Eventing Nation/Horses.nl