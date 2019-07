Van Erp-Mooren wint derde editie Bavaria Eventing Trophy

Ditmaal was SGW Renswoude het toneel voor de finale van de Bavaria Eventing Trophy 2019. Het blijkt dat steeds meer deelnemers kans willen maken op de titel, want de gehele top zes maakte tijdens deze wedstrijd nog kans op de winst. Zodoende bleef het ontzettend spannend tot het einde. Met alle vijf de wedstrijden gereden en vier maal een uitmuntende top-3 klassering heeft Loes van Erp-Mooren met haar paard Dark Pride (v.Phin Phin) de titel binnen gehaald.

Op SGW Renswoude waren er voor de top zes wisselende resultaten. Dit leidde toch nog tot veel verschuivingen in het eindklassement. Het eventing-seizoen van Loes (klasse M) gaat zeer voorspoedig met hele goede klasseringen. Daardoor had ze met 52 punten alvorens haar start in Renswoude een voorsprong ingebouwd. Helaas reed Loes met Dark Pride in Renswoude geen punten meer bijeen en hing de titelwinst volledig af van de resultaten van haar tegenstanders. Uiteindelijk scoorde Maartje Siemons (klasse M) met Harly nog 8 punten en kwam daarmee op een 2e plaats (50 punten). Coen Philipsen (klasse B) verdiende met Zamdoria zijn laatste 15 punten en klom plots op van de 6e naar de 3e plaats (46 punten).

‘Sinds najaar 2019 weer aan het opbouwen’

Loes: “Vanwege mijn zwangerschap vorig jaar zijn Dark Pride en ik sinds najaar 2018 weer aan het opbouwen. In Alphen-Chaam zijn wij de eerste wedstrijd sinds lange tijd gestart, waar ikzelf helaas nog iets te twijfelend reed. Tijdens Etten-Leur heb ik veel aanvallender gereden. Ook de wedstrijden van Grandorse en Hulsberg gingen enorm fijn. Tijdens SGW Hulsberg heb ik het allerfijnste gereden – we vlogen over de hindernissen. SGW Renswoude was mijn wedstrijd absoluut niet. Gelukkig is dit het wegstreepresultaat. Ik wil graag mijn vaste groom Erna Peters bedanken dat zij mij kennis liet maken met het crossen en dat zij altijd met mij mee gaat op wedstrijd. Enorm gezellig!” Op donderdag 11 juli a.s. zullen de prijswinnaars gehuldigd worden bij het Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout.

Bron: Persbericht/Horses.nl