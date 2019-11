Venderbosch derde in driester Italië

Bjinse Venderbosch is in de korte driester in Pratoni del Vivaro met Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) op de derde plaats geëindigd. Venderbosch reed 72,95% in de dressuur en kreeg in de cross alleen 5,20 strafpunten voor tijd. In het afsluitende springen zag ze echter twee balken vallen, hetgeen haar uiteindelijk de overwinning kostte.

Ook Thomas Carlile, die eerste stond na de cross, kreeg acht strafpunten met Cadet de Beliard (v. Alezan). Diens landgenoot Jean Teulere ging er uiteindelijk met de winst in de driester vandoor. Met Aceituna Negra (v. Rock n Roll Semilly) kwam hij foutloos door het springparcours en klom op vanaf plaats drie.

Blom derde in tweester

In de korte tweester werd Merel Blom derde met Giant Prospect BB (v. Lauries Crusador XX). Blom kreeg één balk in het springen en moest daarmee haar tweede plaats afstaan. De rubriek werd gewonnen door de Italiaanse Rebecca Chippero, die met Dassett Master (v. Baio) op haar dressuurscore van 26,30 de wedstrijd kon beëindigen. Tweede was Felix Vogg uit Zwitserland met Vicina K (v. Viscount 22).

In de lange vierster klom Blom nog een paar plaatsen op naar de negende positie in het eindklassement, dankzij een foutloos springparcours met Ceda (v. Aragorn). De winst hier was voor de Franse Gwedolen Fer met Romantic Love (v. L’Arc de Triomphe).

