Vervolg in Belgische zaak rond WK jonge eventingpaarden

Vlak voor het WK voor jonge eventingpaarden in Le Lion d'Angers vorig weekend dwong eventingruiter Rob Everaert bij het het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zijn selectie af met de zesjarige Nimble van het Eksterhof (Quickfeuer van Koekshof x Rotspon). Toch kwam het paar niet in Frankrijk aan de start. De KBRSF kwam gisteren met een persbericht over de gang van zaken rond het voorval.

Toen eind september de Belgische selectie voor het WK bekend werd gemaakt, stond de naam van Rob Everaert en zijn zesjarige Nimble van het Eksterhof niet op de lijst. Na de laatste wedstrijd voor het WK in Waregem werd het paard van Everaert door de dierenarts van de Belgische Federatie niet goedgekeurd voor deelname in Le Lion. Everaert, die tweede stond in de rangschikking van zesjarige eventingpaarden opgesteld door de K.B.R.S.F. , nam hierna een advocaat onder de arm en legde zaak voor aan het BAS. Op 15 oktober werd in het voordeel van de combinatie uitgesproken.

Niet gestart in Le Lion

Toch heeft Everaert niet gestart in Le Lion, de Federatie gaf geen gevolg aan de beslissing van het Hof. Gisteren kwam de KBRSF met een persbericht naar buiten. Hierin staat onder meer wat de griffie van het BAS aan de raadsman van het KBRSF heeft geschreven: “Reeds in onze toelichting van 16 oktober hadden wij het vertrouwen van de KBRSF in de door haar aangestelde dierenarts bevestigd. Gelet op de roddels die thans [zie o.a. Het Belang van Limburg dd. 23 oktober 2019 “Everaert maakt vergeefs rit van 1.500 km”] worden verspreid zien wij ons verplicht hierop meer uitgebreid terug te komen.”

Deskundigheid dierenarts in twijfel getrokken

In het persbericht staat vervolgens: “Zowel tijdens de debatten voor het BAS, als thans in het voormelde krantenartikel en via sociale media werd de beoordeling van de door KBRSF aangestelde dierenarts betwist, meer nog werd diens onpartijdigheid en deskundigheid ernstig in twijfel getrokken. Eén en ander zou hebben betekend dat – indien deze bewering juist zou zijn geweest – de selectie van een gezond paard zou zijn geweigerd.

‘Dichterlijke vrijheid’

De Federatie heeft in haar verdediging steeds gesteld dat dierenartsen die het paard hebben gezien daags of dagen na de wedstrijd geen zelfde beoordeling konden geven als de officiële dierenarts die het paard heeft gezien onmiddellijk na de cross-country d.w.z. onmiddellijk na inspanning. Het verhaal in voormeld artikel als zouden op ‘de cross van Waregem drie dierenartsen het paard hebben getaxeerd en goed bevonden’ is een dichterlijke vrijheid die de waarheid geweld aandoet.”

BAS neemt afstand van insinuaties

Ondanks het feit dat KBRSF zich niet kan vinden in de eindbeslissing van het BAS neemt zij met genoegen kennis van de volgende duidelijke motivering:

“ Het arbitragehof twijfelt geenszins aan de deskundigheid noch aan de onpartijdigheid van de heer Desmedt, en het neemt uitdrukkelijk afstand van de insinuaties van de verzoeker [nvdr: verzoeker zijnde de heer Everaert] dat de heer Desmedt bij het keuren van het paard Nimble bevooroordeeld geweest zou zijn. ….Ook al staat geenszins vast dat de bevindingen van de keurende dierenarts feitelijk onjuist zijn, … “

Lees hier het persbericht.

Bron Equibel