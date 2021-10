Vier KWPN’ers en één Holsteiner namens Nederland naar WK jonge eventingpaarden

Op het Wereldkampioenschap voor jonge eventingpaarden in Le Lion d’Angers (20-24 oktober) komen voor Nederland de drie ervaren amazones Elaine Pen, Merel Blom en Sanne de Jong met vijf paarden aan de start. Bij de zesjarigen rijdt Elaine Pen de KWPN’ers Kite-Man en Kiss Me Kato en Merel Blom de Holsteiner Denim. Sanne de Jong rijdt in het kampioenschap voor zevenjarigen de KWPN-merries Jarelly MBF en Jersey MBF.

De zesjarige Kite-Man heeft als vader de Engels volbloed Hopalong Cassidy xx. Moeder is de elitemerrie Zamira (Orame x Dutchboy). Zij is het voormalige Boekelo-paard van fokker Justin Maarse. Maarse is nog mede-eigenaar van Kite-Man. In september won de ruin in handen van Elaine Pen de korte 2* in Varsseveld.

Uit stam KWPN-hengst Upperville

Pen rijdt daarnaast de KWPN-merrie Kiss Me Kato, een dochter van Up To Date gefokt door J. van Kooten uit de Creool-dochter Kecari. Kecari heeft zelf in de dressuur tot op ZZ-Zwaar-niveau gelopen. Ook haar kinderen zijn succesvol in de sport zoals de KWPN-hengst Upperville die Grand Prix loopt.

Blom en Holsteiner Denim

Merel Blom rijdt de zesjarige Holsteiner Denim (Dinken x Ibisco xx) op het WK. Blom bracht de ruin vijf keer internationaal aan de start, werd drie keer tweede en één keer vierde. Uit de merriestam komt onder meer Tinne Vilhelmsons Grand Prix-paard Devanto.

Twee paarden van fokker Ad Verkerk

Sanne de Jong heeft bij de zevenjarigen twee ijzers in het vuur. Het zijn Jarelly MBF (Wietvot x Albaran xx) en Jersey MBF (Fibonacci x Wietvot), beiden uit de fokkerij van Ad Verkerk die ook de eigenaar is van de paarden.

Jarelly was vorig jaar al van de partij op het WK in Le Lion d’Angers. Onder Sanne de Jong werd de merrie toen 21ste en was in de cross foutloos, net als in bijna alle andere wedstrijden die Jarelly liep.

Stammoeder Aziemieka

Stalgenoot Jersey MBF liep zes top tienklasseringen uit dertien starts in 1*, 2* en 3* wedstrijden. De vosmerrie komt uit Fibonacci die nu in Amerika furore maakt in de Hunter Classes en al keer de kampioenstitel opeiste onder Chris Payne. De moederlijn gaat terug op de bekende merrie Aziemieka (Silvano x Hanassy xx) die een van de stammoeders is van de fokkerij van Wiebke van de Lageweg.

