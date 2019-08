Vierde plaats voor Nederlandse eventers op EK Landelijke Ruiters

Afgelopen weekend werd in het Duitse Westerstede het EK voor Landelijke Ruiters verreden, een traditioneel evenement waarbij naast de onderdelen van een gewone eventingwedstrijd, ook een zestal proef gereden wordt. Het Nederlandse zestal eindigde als vierde. Duitsland won goud in landenwedstrijd voor Engeland en Oostenrijk.

De Nederlandse afvaardiging, bestaande uit Marcelle de Kam, Stephan Hazeleger, Els Driehuyzen, Nina Kok, Asha Laseroms en Tarik van Boggelen stond onder leiding van Fried van Stiphout en René van der Loo.

Na de zestalproef stond Nederland zevende in het acht landen tellende deelnemersveld. In de dressuur werd al iets van de achterstand ingelopen en met zes mooie foutloze rondes in de cross, schoof het team op naar de vierde plaats. Diverse landen lagen toen nog dicht bij elkaar, maar het Nederlandse zestal wist de mooie vierde positie goed vast te houden in het springen.

In het individuele klassement was Stephan Hazeleger met Dupon (v. Phin Phin) de beste Nederlander op een tiende plaats. Hij wist op zijn dressuurscore van 33.9 te blijven. KNHS Jeugdbondscoach Marcelle de Kam met Belly (v. Manhattan) werd dertiende met een score van 37.5. Nina Kok liep met Mr Jeremy (v. Fasliyev xx) acht strafpunten op in het afsluitende springen en eindigde op een achttiende plaats met een score van 40.7. Asha Laseroms met Soccer Star (v. San Amour I) sloot haar EK af op plaats 33 met een score 51.5. Bij Els Driehuyzen vielen drie balken naar beneden in het springen en met haar paard Bolanitas (v. Hold up Premier) kwam ze met een score van 57.3 op een 38e plaats. Tarik van Boggelen trok zijn paard For Joy van het Akenhof (v. Winningmood) voor de laatste veterinairekeuring terug uit de wedstrijd.

Duitsland won goud in landenwedstrijd voor Engeland en Oostenrijk. In het individuele klassement was de Duitse Antje Schöniger de beste.

Bron KNHS