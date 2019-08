Vierster Kronenberg met overmacht voor Dirk Schrade

Geen Nederlanders op het podium van de korte vierster in Kronenberg vandaag. De Duitser Dirk Schrade was met Catelan (v. Catoki) oppermachtig. Na een eerste plaats in de dressuur (72,78% / 27,20 strafpunten) was hij foutloos in zowel de cross als het springen.

Tweede werd Jörg Kurbel met Josera’s Entertain You (v. El Bundy) met in totaal 34,10 strafpunten. De derde plaats was voor Cyrielle Lefevre uit Frankrijk, met Armanjo Serosah (v. Romando de l’Abbay).

De beste Nederlandse combinatie werd gevormd door Yordi Wilken en Burry Spirit (v. Casco). Zij werden achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl