Vijfsterren-wedstrijd Kentucky Three-Day Event ook in 2021 gecanceld

Nadat vorig jaar de 5* wedstrijd van het Kentucky Three-Day Event al vanwege corona gecanceld moest worden, zal dat dit jaar ook het geval zijn. Het evenement zou eigenlijk van 22 tot 25 april gehouden worden, maar de organisatie ziet een 5* wedstrijd achter gesloten deuren niet zitten. Dit omdat het simpelweg financieel niet haalbaar is.

Vorig jaar was de wedstrijd in Kentucky het eerste 5* evenement waarbij corona roet in het eten gooide. De mensen die tickets hadden gekocht kregen een volledige terugbetaling of konden de tickets doorschuiven naar dit jaar. Ook dit jaar biedt de organisatie van het evenement dezelfde optie voor volgend jaar.

De organisatie denkt er nog wel over om de de 3* Grote Prijs voor springruiters en de CCI4*-S wedstrijd te laten doorgaan. Dit in het licht van de Olympische Spelen en dan hangt het er vooral vanaf of de Amerikaanse Federatie van plan is deze wedstrijd als meet-moment of kwalificatie te gebruiken.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl