Virtual Eventing zamelt bijna 1,5 ton in voor goede doel – winst voor Britse Chabert

De hilarische driedaagse Virtual Eventing wedstrijd, die werd georganiseerd in het weekend dat Badminton eigenlijk had moeten plaatsvinden, heeft bijna 150.000 euro opgebracht voor goede doelen die zich bezig houden met de bestrijding van de coronacrisis. De winst van de driedaagse competitie was voor Kirsty Chabert uit het Verenigd Koninkrijk met Classic VI (v. Calvaro Z).

Chaberts paard hoefde alleen de eerste dag de dressuurproef te rijden, de ruiters moesten zelf op hilarische wijze aan de bak in de cross en het springen. De Britse stond twintigste na dressuur, steeg flink na de cross en pakte op het laatste moment de winst op een totaal van 32,8 strafpunten. De lachende winnares zei na afloop: “Nooit gedacht dat ik op mijn dressuurscore zou finishen!”

Springparcours

Nadat de internationale eventers gisteren al alles uit de kast hadden getrokken voor de virtuele cross, werd het springparcours vandaag uitgevoerd met vooral mountainbikes. William Fox Pitt kwam aan de start met een stokpaardje, maar ging wel een stuk hoger dan de fietsers. Geblesseerde deelnemers mochten ook met een golfkarretje over het parcours scheuren.

Strafpunten en tijdfouten

De deelnemers die met een electrische mtb aan de start kwamen kregen direct twee strafpunten, maar dat leek de tijdswinst ruimschoots goed te maken. Want veel ruiters met een niet-elecrische fiets kregen een pak tijdfouten in de zware rijbakken. Ook voetjes aan de grond leverden de fietsers strafpunten op.

Niet alle mtb’s reageerden even goed op wat aansporing met een zweepje, hetgeen de commentatoren noopte tot klachten over de impuls bij veel combinaties. Ook het vermogen van sommige deelnemers kon de commentatoren niet altijd bekoren. Met name de oxers in het voorgeschreven parcours (gebouwd door een 5* parcoursbouwer) brachten veel combinaties in de problemen.

Heffernan

Andrew Heffernan, die de enige deelnemer voor Nederland was, eindigde op de 36e plaats. Hij liep vooral in het complexe crossparcours tegen nogal wat strafpunten aan. Zijn dressuurproef was goed en bij het springen waren er slechts twee strafpunten.

Uitslag

Videos van alle wedstrijdonderdelen zijn hier terug te zien

Bron: Horses.nl