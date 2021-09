Vleermuizen halen mogelijk streep door feesten van Military Boekelo

Met deze kop meldt Dagblad Tubantia dat de twee traditionele feestavonden rond de Military Boekelo (7 tot en met 10 oktober) mogelijk niet doorgaan. Reden: Eerst moet worden aangetoond dat de muziek die tijdens die avonden uit de geluidsboxen schalt geen schade toebrengt aan de vleermuizen die zich in de buurt van het feestterrein ophouden.

De festiviteiten rond de military stuiten dit jaar in de aanloop naar het paardensportevenement op kritiek van de Natuur en Milieuraad Enschede. De natuurbeschermers vrezen voor het welzijn van de op korte afstand aanwezige vleermuizen en willen dat het hoofdterrein wordt verplaatst. De Natuur en Milieuraad heeft een brief over de zaak naar de gemeente Enschede gestuurd.

Geluidsniveau schadelijk

De pijn zit in twee feesten die tijdens de military op het hoofdterrein worden gehouden. Die duren tot 23.00 uur en gaan volgens de Natuur en Milieuraad vergezeld van een geluidsniveau van 70 decibel. Het probleem zit in de vleermuizenpopulatie die zich op een afstand van 40, 50 meter van de feestlocatie ophoudt. De Natuur en Milieuraad is bang dat het overdadige geluidsniveau schadelijk is voor de beschermde dieren.

Voorzitter Zandstra: ‘Verwacht dat het goed komt’

Militaryvoorzitter Robert Zandstra zegt in een reactie: ,,We hebben alle effecten op de flora en fauna en dus ook op de vleermuizen laten onderzoeken door een gerespecteerd bureau. We hebben daar zelf geen verstand van als organisatie, maar gaan uit van het deskundig oordeel van de onderzoekers. Mocht er aanvullend iets moeten worden onderzocht, dan is dat geen probleem. Ik hoop en verwacht dat het goed komt.”

