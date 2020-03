Voormalig Belgisch eventingkampioen Price King vh Ruudshof overleden

Vorige week overleed Steve van Winkels eventingpaard Price King van het Ruudshof. De zoon van A Lucky One werd 28 jaar oud. Price King bracht Van Winkel meerdere Belgische titels eventing. Internationaal was het paar actief op het oude twee sterren niveau.

Rudy Van Rijmenant fokte de A Lucky One-zoon Price King vh Ruudshof uit een merrie van Sudan. De bruine ruin kwam in het bezit van de familie Van Winkel. Onder Steve van Winkel kwam het paard in de eventingsport uit. Het paar won de Belgische titel eventing bij de junioren en bij de Young Riders. Ook was Van Winkel met Price King lid van het Belgische team op het EK voor Young Riders in 2001.

Steve van Winkel met het paard was ook twee teamlid op de Europese kampioenschappen voor landelijke ruiters. Zowel in Zweden (2007) als in Hongarije (2009) wonnen zij zilver met het team. De internationale carrière van Price King liep van 2001 tot en met 2009. Op 2*-niveau werden verschillende top 10 klasseringen behaald, onder meer drie keer in Varsseveld. Helvoirt 2009 was hun laatste wedstrijd.

Steve’s zus Rina was ook actief met Price King, maar dan in de dressuur. Het paar bereikte in België de klasse Zwaar 2.

Bron Horseman.be