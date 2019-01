Wereldkampioen Allstar B EquiRatings Paard van het Jaar 2018

Wereldkampioen Allstar B (v. Ephebe Forever) is door Equiratings uitgeroepen tot Paard van het Jaar 2018. Het data-bedrijf gespecialiseerd in de eventingsport had de verkiezing uitgeschreven. Na een spannende laatste stemronde kreeg de KWPN'er van Rosalind Canter 51% van de stemmen, concurrent Classic Moet (v. Classic xx) van Jonelle Price kreeg 49%.

‘Alby’ en Ros Canter hebben een succesvol jaar achter de rug. Het begon met een knappe derde plaats in Badminton en het werd afgesloten met individueel en teamgoud op de wereldruiterspelen in Tryon.

Kampioenschapsrecord

In Tryon finishte Canter met het fokproduct van de familie Van der Burg uit Berkel en Rodenrijs op haar dressuurscore van 24.6, de op één na laagste in de geschiedenis van de wereldkampioenschappen. Voor Allstar is het een persoonlijk record, Ros Canter heeft met een ander paard één keer lager gescoord.

Classic Moet

In de laatste stemronde kreeg Allstar B veel concurrentie van Jonelle Price’s Classic Moet. De inmiddels zestienjarige merrie van de volbloed Classic xx won onder Price de Badminton Horse Trials en werd op het WK negentiende.

Bron Equiratings