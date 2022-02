Wereldkampioen Cute Girl verkocht naar Amerika

De Holsteinse merrie Cute Girl (Coventry x Clearway) werd vorig jaar in Le Lion d'Angers wereldkampioen bij de zevenjarige eventingpaarden onder Kevin McNab. Nu is de merrie verkocht naar de Verenigde Staten en Hallie Coon is de nieuwe amazone. "Het is een ongelofelijke kans om op zo'n goed opgeleid en bewezen paard te rijden," zegt Coon.

Onder de Australische Olympiër Kevin McNab groeide Cute Girl uit tot succesvolle eventer met als hoogtepunt de zege in het wereldkampioenschap voor zevenjarige eventingpaarden. McNab: “We dachten dat Cute Girl een geweldig paard zou zijn voor Parijs, maar helaas moeten we in deze sport ook een paar goede paarden verkopen.” Hij zal een belangrijke rol spelen in het kennismakingsproces, want Hallie is van plan om terug te reizen naar het Verenigd Koninkrijk voor een trainingsstage voordat de merrie de plas oversteekt.

Parijs

“Hopelijk zien we haar nog naar Parijs gaan. Het is geweldig om haar naar Hallie te zien gaan en we kijken ernaar uit om hen in de toekomst te volgen – we wensen haar het allerbeste en al het succes dat wij ook hebben gehad,” aldus McNab.

Coon blij met merries

De bijna 27-jarige Hallie Coon timmert hard aan de eventingweg. Afgelopen jaar was ze succesvol met de KWPN-merrie Global Ex (v. Contador), ze werd onder meer zevende in Boekelo. Eerder reed ze ook met veel succes de KWPN-merrie Celien (v. Tenerife VDL). De Amerikaanse hoopt met de nieuwe aanwinst een teamplaats te bemachtigen voor de Spelen in Parijs.

McNabs Humphreys naar Piggy March

Kevin McNab is niet alleen Cute Girl kwijt. Afgelopen maand werd ook zijn 3*-paard Scuderia 1918 Humphreys (v. Humphrey) verkocht aan Piggy March. Met de negenjarige Humphreys won McNab afgelopen jaar de lange 3* in Osberton.

Bron Eventing Nation