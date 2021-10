Wereldtitel bij zevenjarige eventingpaarden naar Holsteinse merrie Cute Girl

Het afsluitende springen bij de zevenjarige eventingpaarden om de wereldtitel in Le Lion d'Angers was spannend. Na de dressuur en de cross lag de top tien binnen vier strafpunten, niemand kon zich een springfout permitteren. De top drie combinaties hielden hun hoofden koel en maakten geen fouten. Kevin McNab won de titel met de Holsteinse merrie Cute Girl (Coventry x Clearway). Sanne de Jong klom met Jersey MBF (Fibonacci x Wietvot) naar de vijftiende plaats.

Kevin McNab sloot met Cute Girl het kampioenschap af op zijn dressuurscore van 26.9. De Holsteinse merrie sprong een sterke nulronde en verloochende zo haar afkomst niet. Ze komt uit stam 308, waar ook de goedgekeurde hengsten en internationale springpaarden Chatman, Cypriano en Lamarque stammen.

Collett zilver met Trakehner Outback

Ook Laura Collett had de Trakehner Outback (Duke of Hearts xx x Sixtus) goed aan het springen. Ook in het springen werden geen fouten gemaakt en het zilver was voor de Britse met een totaal van 27.2. Het brons ging naar Colletts landgenote Selina Milnes met de Ier Cooley Snapchap (Kannan x VDL Arkansas). Met de 0,8 aan tijdfouten kon ze net voor Gemma Tattersall eindigen.

KWPN’er Johan-Some

Tattersall reed een goede wedstrijd met de KWPN’er Johan-Some (Lexicon x Rabiat Z). Het fokproduct van H. van de Es uit Midwolde, uit de lijn van de KWPN-hengst Empire, was niet alleen in de cross foutloos en binnen de tijd, dat lukte ook in het springen. Het paar klom op van de achtste plaats naar de vierde. De zoon van Lexicon is dit jaar drie keer internationaal aan de start geweest en liep drie keer in de prijzen.

Sanne de Jong met Jersey MBF beste Nederlandse

Met een vijftiende plaats (36.5) was Sanne de Jong en de stoere Jersey MBF de beste Nederlandse combinatie. Het fokproduct van Ad Verkerk sprong een sterke, foutloze ronde en klom op van de negentiende plaats. De moederlijn van de vosmerrie gaat terug op de bekende merrie Aziemieka (Silvano x Hanassy xx) die een van de stammoeders is van de fokkerij van Wiebke van de Lageweg.

Met haar andere paard Jarelly MBF, ook van fokker Ad Verkerk, eindigde De Jong op de 35ste plaats. De dochter van Lansdowne, of wel Wietvot, kreeg in het springen een balk en 2.4 tijdfouten. Het eindtotaal kwam uit op 69.2.

Bron Horses.nl