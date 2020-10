Will van Ufford knap vijfde in 2*-L van Bicton

Afgelopen weekend vond in Bicton een eventingwedstrijd plaats en daarin was Will van Ufford zeer succesvol. De Nederlander eindigde in de 2*-L in de top vijf van het klassement. De winst bleef in de Britse handen van Georgie Strang. In de 3*-L was Andrew Nicholson goed voor de winst. Andrew Heffernan eindigde als 16e.

Will van Ufford was vijfde in de lange tweester met Hellios BH. Van Ufford finishte op een dressuurscore van 28,5 na een foutloze cross en springparcours. Deze rubriek werd gewonnen door de Britse Georgie Strang met Jakzent Tren. Ze kwam met 24,9 strafpunten over de eindstreep.

Nicholson wint

In de lange driester was Andrew Nicholson de overwinnaar. De Australiër kwam met Monbeg Exclusive (v.Obos Quality) uit om een totaal van 29.4 strafpunten en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. Andrew Heffernan en Rafiki (v.Rapolino) kwamen in de dressuur goed uit de startblokken met 27.6. Echter kwamen dat in de cross en het springparcours 16 strafpunten bij. Heffernan werd uiteindelijk 16e in de eindstand.

