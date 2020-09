William Fox-Pitt wint met Albaran xx-zoon: ‘Hij maakt een oude man blij!’

De Cornbury House Horse Trials is nieuw op de internationale eventingkalender. Afgelopen weekend werd de wedstrijd voor het eerst gehouden. Voor de eventingruiters was er een korte 2* en 3* uitgeschreven. In de korte 2* debuteerde topruiter William Fox-Pitt met de in Ierland gefokte zoon van Albaran xx, Centurion Bay, en won direct.