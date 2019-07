Young Riders naar Team Brons op EK Eventing

Op het EK in Maarsbergen hebben de Nederlandse Young Riders de bronzen team medaille in de wacht gesleept. De Nederlanders moesten Groot-Brittannië en Frankrijk voorlaten op het podium. De Individuele titel kwam in handen van de Duitse Emma Brüssau.

Groot-Brittannië behaalde een teamtotaal van 111 strafpunten en gingen er met het goud vandoor. Frankrijk noteerde 3,1 strafpunten meer en pakten met 114,1 de zilveren plak. Het Nederlandse team bestaande uit Olivia Pleysier, Mylene Spaak, Levi Driessen en Nina de Haas kwam op een totaal van 171,1 strafpunten en kregen het brons omgehangen.

Individueel

Het goud in de individuele strijd kwam in handen van Brüsseau. De amazone hield met Dark Desire GS het hoofd koel in het springparcours en kwam uit op een totaal van 25,3 strafpunten. De Britten verdeelden de zilveren en bronzen medaille onder elkaar. Isabelle Upton en Cola (v.Catoki) waren met 25,9 strafpunten goed voor het zilver en Heide Coy pakte de bronzen plak met Royal Fury (v.Garrison Royal). Levi Driessen was met Giraldi (v.Wizzerd WV) de beste Nederlander op de 16e plaats.

Bekijk hier en hier de uitslag.

Bron: Horses.nl