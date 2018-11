Zege in spectaculaire Parijse Indoor Cross voor Bragg en KWPN’er Alcatraz

Aan de vooravond van de Longines Masters in Parijs staat Salon du Cheval in het teken van verschillende paardensport disciplines. Op zaterdagavond stond de spectaculaire indoor cross op het programma waarvoor Merel Blom en Tim Lips naar de Franse hoofdstad reisden. Merel Blom werd tiende met Chiccolino (v. Chico's Boy), de wedstrijd werd door de Brit Alexander Bragg met de KWPN'er Alcatraz (v. Cartier van de Heffinck) gewonnen.

De cross liep door twee hallen van het enorme complex in Parijs. De parcoursbouwer had de lat voor de ruiters hoog gelegd door de optimale tijd erg kort te zetten, geen van de ruiters wisten binnen de tijd te crossen.

Niemand binnen de tijd

Alexander Bragg zette met de dertienjarige KWPN’er Alcatraz het beste resultaat neer. Hij kreeg acht tijdfouten en bleef een van de Franse favorieten Karim Laghouag met Punch de l’Esques (v. Hermes d’Authieux) ruim twee seconden voor. Laghouag had al twee indoor crossen gewonnen.

Eerste jaar bij Bragg

Bragg heeft het fokproduct van de gebroeders van Helmond uit Asten pas dit jaar onder het zadel gekregen. De Australiër Ryan Wood had in Amerika al een aantal goede resultaten neer gezet in 2* wedstrijden. De Britse eventingruiter startte Alcatraz dit seizoen drie keer in een korte 2* en werd een keer tweede en negende.

Livio derde

Achter Laghouag werd Maxime Livio derde op Boleybawn Prince (v. Colin Diamond). Hij was iets sneller dan zijn landgenoot, maar kreeg een springfout op de laatste hindernis die hem acht strafpunten koste.

Vakarlos geblesseerd

Merel Blom kwam uiteindelijk als enige Nederlander aan de start. Vakarlos van Tim Lips had zich op stal geblesseerd en kon niet meedoen. Blom stuurde Chiccolino rond in 109,20 seconden en kreeg met tijdfouten 38 strafpunten. Het leverde haar de tiende plaats op.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Grandprix-replay