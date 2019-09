Zestienjarige eventer Shannondale Titan na succesvol seizoen met pensioen

Met drie top tien plaatsen in de Event Rider Masters-serie dit jaar komt er een einde aan de wedstrijdcarrière van Shannondale Titan (Limmerick x Leabeg) van Bill Levett. Tien jaar was het Ierse gefokte paard partner van de Australische eventingruiter. De combinatie liep twee keer Badminton en werd op het WK in Caen na een foutloze cross uit de wedstrijd gehaald in de tweede veterinaire keuring.

Shannondale Titan is vooral bekend om zijn successen in de Event Rider Masters-serie onder Bill Levett. Van begin af aan was het paar erbij. Dit jaar eindigde Levett drie keer in de top tien met zijn ‘Alfie’. In het klassement deelt de Australiër de eerste plaats met Chris Burton.

Vlak voor de finalewedstrijd in het Franse Lignières, begin oktober, moest toch Bill Levett besluiten om Alfie met pensioen te sturen. “Een triest moment voor ons allemaal”, schrijft Levett op Facebook, “We zouden allemaal heel graag hebben gehad dat het sprookje over een paar weken in Lignière zou eindigen, maar helaas is dat niet het geval. Alfie had ‘andere plannen’ en geniet momenteel van de zon op zijn rug in een veld vol gras en zich niet bewust is van het verdriet!”

Bron Facebook Bill Levett