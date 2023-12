1 miljoen euro voor Cornet Obolensky-zoon op veiling Holger Hetzel

De 18e internationale springpaardenveiling op het Holger Hetzel's Hippisch Centrum in Goch was opnieuw een groot succes. Op 29 november kwamen 20 jonge talenten onder de hamer, die allen een nieuwe eigenaar vonden. De hoofdprijs werd betaald door een oude vriend en klant van Holger Hetzel. Hij telde een miljoen euro neer voor de zevenjarige Cornet Obolensky-zoon Crazy in Love.

De door de Belgische stal Tiji Stables gefokte Crazy in Love is succesvol op 1.40m-niveau. De zevenjarige ruim stamt af van de topverever Cornet Obolensky uit de Diamant de Semilly-dochter Demoiselle du Toultia Z. Zij bracht nog twee internationale springpaarden. Tweede moeder Madonna PK (v. Eros Platiere), die zelf 1.50m sprong, is moeder van drie gekeurde hengsten waaronder het 1.60m paard Cannonball du Toultia Z (v. Chopin van de Broy).

De zevenjarige ruin Space Taxi was met 700.000 euro het op één na duurste paard. De zoon van Captain Fire uit een Chacco Blue moeder verhuisde naar de stal van een internationale springruiter uit Zwitserland. Een amazone uit Monaco kocht het derde duurste paard op de veiling, de zevenjarige Selle Français hengst Grand Amour (v. Cornet Obolensky) voor 600.000 euro. Grand Amour was onder het zadel van Johnny Pals.

Stam Explosion W

De zesjarige KWPN-ruin Perfetto (v. Diamant de Semilly) werd door veilingmeester Volker Raulf afgeslagen op 580000 euro. Hij is door Willy Wijnen uit Berlicum gefokt en komt uit de Heartbreaker-merrie Zarina III. Uit de lijn stamt ook Ben Maher’s Explosion W.

De gemiddelde prijs van de 20 verkochte springpaarden was meer dan 30.000 euro. Naast oude en nieuwe klanten uit Zwitserland en Monaco waren er ook verschillende kopers uit de VS, Mexico, Canada en Frankrijk succesvol.

Klik hier voor de lijst veilingpaarden.

Bron Holger Hetzel