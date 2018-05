100% sterscore op stamboekkeuring Haaksbergen

Bij Jan Greve in Haaksbergen lag het gemiddelde niveau hoog, iets wat ook blijkt uit het feit dat alle aangeboden merries het sterpredicaat verdienden. Vijf van de zes aangeboden springmerries, en twee van de drie dressuurmerries staan geregistreerd op naam van gastheer Greve, die liet zien goed geselecteerd te hebben.

90 voor het vermogen

Een heel compleet paard bleek de Comme il faut-dochter Karelien W (uit Elien sport-spr van Carambole) van fokkers Jan en Willem Greve. Laatstgenoemde presteerde met moeder Elien in het internationale 1.45m en zij is nu met Katharina Offel op 1.60m-niveau geklasseerd. Afgelopen maart won Offel met Elien nog de Grand Prix van CSI2* Oliva – Valencia.

“Karelien W is een mooie merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, een goede voorhand en een sterk lichaam heeft. Bovendien liet ze een hele goede draf zien, waarvoor we haar 85 punten hebben gegeven”, zegt inspecteur Henk Dirksen. 85 punten kreeg deze merrie ook voor het springen. “Ze heeft een goede, actieve manier van galopperen en springt met veel afdruk, voorzichtigheid en heel veel atletisch vermogen. Voor het vermogen kreeg ze daarom 90 punten!” Het exterieur van Karelien W is met 80 punten beoordeeld.

Een tweede uit Elien

Uit dezelfde moeder werd ook de Cornet Obolensky-dochter Kathelien W, eveneens van fokkers Jan en Willem Greve, met goede punten ster verklaard. Ze is maar 1.60m groot maar liet goede dingen zien. “Deze merrie toonde zich heel patent en voorzichtig. Op de sprong is ze vlug en ze liet zien over atletisch vermogen te beschikken.” Moeder Elien, die al een sterdochter van Kannan bracht, werd daarmee direct preferent verklaard op haar eerste en enige drie nakomelingen.

95 voor vermogen

Ook een heel opvallend paard was de O’Brien-dochter Kaomi W (uit Baomi ster PROK van Tjungske) van fokker Jan Greve, die met 70/85 het sterpredicaat verdiende. Haar moeder werd destijds uitgeroepen tot Nederlands kampioen vrij springen en Kaomi W liet zien dat de appel niet ver van de boom is gevallen. “Ze galoppeert heel lichtvoetig en springt met zeer goede reflexen. Op de sprong kan ze heel gemakkelijk naar voren doorschakelen, toont ze zich zeer voorzichtig en maakt ze de sprong heel goed af achter. Echt een heel goed springpaard en voor het vermogen heeft ze 95 punten gekregen, naast 85 voor zowel de galop als de reflexen”, is Dirksen enthousiast. Voor het exterieur kreeg ze 75 punten. “Ze heeft een atletisch model en heeft hard en correct fundament.”

All At Once-dochter

Ook bij de dressuurmerries kwamen er goede paarden naar voren. De door S. Wijnveen uit Winterswijk Woold gefokte Kebbony (All At Once uit Ebbony van Scandic) van Jan Greve scoorde 75 voor exterieur en 85 voor het bewegen, inclusief 90 punten voor de galop. “Dit is een aansprekende merrie met een goede voorhand en correct fundament. Ze draaft met heel veel balans, een goed achterbeengebruik en veel buiging in de gewrichten. Datzelfde beeld zien we ook in de galop, waarin ze echt uitblinkt met haar balans en sterke achterbeen. Ook maakt Kebbony veel houding van nature.”

Met 75/80 voldeed ook Kristalglans (Feel Good uit Zonneglans keur IBOP-dres van Scandic) van fokker M.M. Smink uit Achterveld ruimschoots aan de eisen voor ster. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooie lange hals. Ze beweegt met veel balans, maakt een goede houding en draaft met een sterk gebruik van het achterbeen”, aldus inspecteur Dirksen. Voor de draf en de houding liet Kristalglans 85 punten noteren.

Uitslag

Bron: KWPN