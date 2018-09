12.000 euro voor Archimedes 111 Z op online Auction111

Bij 12.000 euro viel de virtuele hamer voor het hengstveulen Archimedes 111 Z. De zoon van Aganix du Seigneur Z was hiermee het duurste veulen van de online veulenveiling van Foal Auction 111. De online veiling van veulens die gisteravond afliep, was het vervolg van de vierde editie van de veulenveiling op het CSI Zandhoven op 25 augustus. Daar was Surprise van d’Hemelse Breedte (v. Untouchable) de veilingtopper met 19.000 euro.