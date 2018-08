13.000 euro voor veulen Cornet Obolensky op online Auction Twinkeling

Het duurste veulen Sienna AEG van Cornet Obolensky komt uit de zus van de internationale springpaarden Belano vd Wijnhoeve Z (v. Berlin), 1,60m onder Jean-Christophe De Grande, en Enjoy vd Wijnhoeve Z (v. Eros Platiere), 1,40m onder Thibault Vermeulen. Ook de Indorado-zoon Fakir VDL die eerst door Suzanne Tepper en nu door de Tsjech Ales Opatrny gereden wordt, komt uit de merrielijn.

Twee veulens voor 12.000 euro

Twee veulens werden voor 12.000 euro afgeslagen. Samovar vd Bisschop is een hengstveulen van Denzel van ’t Molenhof uit de merrielijn van onder andere Foica vd Bisschop die onder Jane Richard Philips op het hoogste niveau springt. Sing A Song By CDM bracht hetzelfde geld op. De moeder van het vos merrieveulen is een zus van van Jur Vrielings Kasper van het Hellehof (v. Emerald).

Het derde geld was voor het merrieveulen Sensitive 92. Voor de dochter van Malito de Reve werd 10.500 euro betaald.

