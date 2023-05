13.500 euro voor merrieveulen van Bonds op DSP online veiling

Het online veilingseizoen is begonnen bij het Deutsches Sportpferd. Naast de rijpaarden zijn ook de eerste veulens geveild. Van de hengst Bonds was het merrieveulen Baronesse de duurste met 13.500 euro. Voor het duurste rijpaard Q-Black (v. Q-Sieben) werd 28.000 euro betaald.

De online veulenveiling liep gisteren af. Dertien veulens kwamen onder virtuele hamer en brachten gemiddeld 5981 euro op. De interessant gefokte Baronesse van Bonds uit de Franziskus-dochter Fine Line werd de duurste met 13.500 euro en blijft in Duitsland. Een hengstveulen uit de eerste jaargang van Fanegro (v. Farrell-Negro) in combinatie met Bellevue (Bequia-Diamond Hit) was het op één na duurste veulen met 8000 euro.

Rijpaarden

De duurste van de negentien rijpaarden was de vierjarige zwarte merrie Q-Black (Q-Sieben x Lord Loxley x De Niro). Klanten uit Denemarken kochten haar voor 28.000 euro. Q-Black is uit de staatspremie merrie Lorelei. De twaalfjarige en op M** niveau uitgebrachte Los Angeles (v. Lord Moritzburg) was met 25.000 euro de op een na duurste van de veiling. Het duurste springpaard was de vijfjarige merrie Quäntchen Glück (Quitoll-Simonetti x Lehnbach). Zij werd voor 15.500 euro afgeslagen.

Klik hier voor de lijst met veulens.

Klik hier voor de lijst met rijpaarden.

Bron St. Georg