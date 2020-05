14-dagentest Adelheidsdorf weer begonnen

Het district Celle in Duitsland heeft goedkeuring verleend voor de eerste 14-daagse test van het jaar. 7 mei werden in Adelheidsdorf 20 jonge hengsten aangeleverd voor de verrichtingsproef. Het eindexamen wordt zonder publiek gehouden en met strikte naleving van de hygiënevoorschriften. ClipMyHorse zal het examen live uitzenden.

Op de dag van aanlevering waren per hengst slechts twee personen toegestaan. Er was flink tijd ingeruimd tussen de hengsten zodat er zomin mogelijk mensen op het terrein in Adelheidsdorf aanwezig waren. Bij het ophalen van de hengsten zal dezelfde procedure worden gevolgd. Tijdens de 14-dagentest worden geen toeschouwers toegelaten.

“We zijn erg blij dat hengsten ondanks de beperkingen in deze moeilijke coronaperiode nu weer getest kunnen worden en dat de fokkers met de testresultaten belangrijke informatie krijgen”, vertelt Klaus Miesner, hoofd van de afdeling fokkerij van de Duitse Paardensport Federatie (FN). “We zijn er zeker van dat we met de succesvolle uitvoering van deze hengstenprestatietest ook ‘pioniers’ kunnen zijn voor andere evenementen in de paardenfokkerij en paardensport. Er verandert niets aan de beslissing om de hengsten dit jaar tijdelijk op te nemen in het hengstenboek, ook zonder verrichtingstest.”

De in Oldenburg goedkeurde Stargos (Stakkato Gold x Conthargos) van de VDL Stud is een van de aangemelde hengsten.

Bron Hengste Equitaris