14 veulens uitgenodigd voor NMK op 100e veulenkeuring Tolbert

De animo voor de veulenkeuring in Tolbert, die gisteren voor de honderdste keer georganiseerd werd, bleek weer onverminderd groot. Het resulteerde in de uitnodiging van acht spring- en zes dressuurveulens voor de NVK. Uit de dertien groepen veulens werden kopgroepen van elf spring- en twaalf dressuurveulens samengesteld. Acht veulens uit de springrichting en twaalf dressuurveulens gaan door naar de nationale keuring. Veulens van Grandorado TN en Kjento wonnen de titels.

Met de verkiezing van Simon PL (Grandorado TN uit Joliciapina keur IBOP-spr van Carambole) van Nienke Post volgde het hengstveulen in de kampioensvoetsporen van zijn moeder, die namelijk in 2017 werd uitgeroepen tot NMK-kampioene. “Dit is een goed ontwikkeld, langgelijnd veulen met een aansprekende voorhand. Hij beweegt lichtvoetig en liet een zeer goede galop zien, waarin hij veel balans heeft en gemakkelijk kan changeren. Voor ons een heel complete kampioen vandaag!”, licht inspecteur Wim Versteeg toe.

Reservekampioen van Zinelord VDL

Reservekampioen werd Smart (Zinelord VDL uit Hoy ster PROK van Zirocco Blue VDL) van fokker Jelle Dikkema Jr. uit Scharmer. “Een goed gemodelleerd veulen die goed in het rechthoeksmodel staat en goed bespierd is. Hij heeft een functionele draf en galoppeert met veel balans en ruimte.” Familie Hazenberg mag met de Zirocco Blue VDL-zoon Syberlino H (uit Cyberlina H keur IBOP-spr van Wittinger VDL) naar Ermelo.

Goede kopgroep

Op de vierde plek eindigde de Chin Chin-zoon Santiago HL (uit Kaprisha L ster D-OC van Freeman VDL) van H. Ludolphie en H. Ludolphie Jr. uit Sappemeer), die ondanks dat zijn vader 44 jaar geleden werd geboren toch verrassend modern bleek. Vijfde werd Svenson (Harley VDL uit Dutch Diva stb van Cardento, fokker S. Kuperus uit Beetsterzwaag. Ook naar de NVK mogen Specialsinaa (Zinelord VDL uit Mijnsinaa keur IBOP-spr van Emilion) van Sietse en Iekje van der Meer, Sonic (Van Gogh uit Ginger stb van Carambole) van A. Tammenga uit Groningen en tot slot Sacarusa H (Cohinoor VDL uit Jacarusa H keur IBOP-spr van Baltic VDL) van Anne-Jan Hazenberg uit Opende.

Dressuurtalent van Kjento

Kampioen Saristo (Kjento uit Eriska elite IBOP-dres D-OC van Vivaldi) van fokker Appie Dijkstra uit Opende. “Dit is een goed gemodelleerd veulen met een aansprekende voorhand en veel uitstraling. Hij is goed ontwikkeld en beweegt met veel kracht en gedragenheid. In galop liet hij daarbij ook veel souplesse zien, wat hem vandaag een overtuigende kampioen maakte.” Tot reservekampioen uitgeroepen werd Santiago (Le Formidable uit St.Germaine van Stedinger) van fokker Mario Vargas. “Een hoogbenig, bloedgemaakt veulen met een heel aansprekend front. Hij beweegt bergopwaarts, met een goede voorbeentechniek en een galop met veel balans. Om de kampioen geweld aan te doen had hij nog iets meer kunnen overtuigen in stap.” Op de derde plek geplaatst werd Simon W.V. (Jazz uit Asimone B elite EPTM-dres sport-dres PROK van Rousseau) van fokker W. Vos uit Onnen. “Dit is een sterk gemodelleerd veulen die goed ontwikkeld en aansprekend is. Hij draaft en galoppeert bergopwaarts en met goede beentechniek.”

Overige dressuurveulens voor Ermelo

Ook naar Ermelo mag Somira (McLaren uit Kumira elite IBOP-dres D-OC van Charmeur) van Wubbe Tamminga uit Sellingen. Op de vijfde plaats eindigde de Next Level-dochter Somooy (uit Ginger stb PROK van Bodyguard Moorland) van fokker W.P. Willems uit Meerstad. Tot slot kreeg ook Surprise di Mone (Jameson RS2 uit Miss Mone elite EPTM-dres PROK van Glock’s Toto Jr.) van W. Vos uit Onnen een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring.

CK-kampioene Oventa Kieni

Op deze veulenkeuringen werden ook de drie voor de NMK uitgenodigde springmerries gepresenteerd. De jury verkoos Oventa Kieni (Karaldo VDL uit Eventum Kieni D-OC van Vleut) van fokker Siem van der Vis uit Groningen tot kampioen, de andere twee merries werden niet geplaatst. “Deze sterke gebouwde merrie heeft goede verbindingen in haar model en heeft op de stamboekkeuring al een goede galop laten zien. Daar sprong ze met goede reflexen en ze kon vandaag ook aan de hand overtuigen”, aldus Wim Versteeg.

Bron KWPN