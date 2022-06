15 sterren in Jorwert, 6 in Sintjohannesga

Op zaterdag 11 juni waren er twee locatiekeuringen voor Friese paarden. In Jorwert werden 15 paarden ster bij Stal Chardon; Jelstjen Wilora (Jurre 495) kreeg daar een eerste premie. Bij Stal fan de Kadyk in Sintjohannesga kon de jury zes ster predikaten met een tweede premie uitdelen.

Van de 44 paarden die op de locatiekeuring van Stal Chardon in Jorwert gekeurd werden haalden er 15 een Ster, Jelstjen Wilora (Jurre 495 x Tsjalle 454) werd beloond met een Ster eerste premie. ‘Een mooie keuring, we hebben met plezier alle paarden gekeurd’, aldus jurylid Piet Bergsma, die samen met Annemiek Elsinga en Ester Reen de paarden keurde.

Jurre 495 sterk vertegenwoordigd

Op zijn thuisbasis in Jorwert, scoorden de nakomelingen van Jurre 495 goed. Maar liefst zes Jurre 495 merries kregen een Ster, waaronder de eerste premie Stermerrie Jelstjen Wilora. Deze driejarige merrie is gefokt en in eigendom van Dhr. W.M. van Eck & mevr. D.P.R. van Eck-Middag uit Vianen. Ze is een achterkleindochter van de bekende Annigjen Ster Preferent Prestatie (Goffert 369) die ook Maeije 440 en Wardy 509 voortbracht. De langelijnde Jelstjen Wilora maakte zich extra mooi in draf, door opwaarts te draven met sterk achterbeen gebruik, zweefmoment en het goed wegleggen van het voorbeen vond Piet Bergsma.

Verrassende oudere merries

De groep stamboekmerries voor graadverhoging zorgde later op de middag volgens de jury nog voor een verrassende uitslag. Vier van de acht merries gingen met een Ster tweede premie naar huis. Onder deze merries de maar liefst twaalfjarige Goldie Whita fan Ass Sport A (Stendert 447 x Brandus 345), gefokt door Mevr. A. Diers-Schaefer c/o Sodermans uit Kerkrade en in eigendom van Sietske Nadema uit Dongjum. Deze duurzame dame is een halfzus van de Sport-Elite paarden Tizian van Ass Ster (Epke 474) en Wybren van Ass Ster (Maiko 373).

Ook Floris (Wolfert 467) en Jendrik (Tymen 503) Ster

De zonnige dag werd afgesloten met een viertal hengsten en ruinen waarbij ruin Floris (Wolfert 467 x Arjen 417), gefokt door J. v.d. Brug uit Hennaard en in eigendom van Arlies van den Brug uit Dronryp, en hengst Jendrik van de Lits A (Tymen 503 x Rik 396) gefokt en in eigendom van A. Minkema uit Houtigehage beloond werden met een Ster.

Zes sterren op locatiekeuring bij Stal fan de Kadyk

Tijdens een zonovergoten keuring bij Stal fan de Kadyk in Sintjohannesga konden juryleden Sabien Zwaga en Corrie Terpstra zes sterren met een tweede premie uitdelen. Ook gingen er twee veulens met een eerste premie naar huis: Luxe Thys (Auwert 514) en atletische Tyanna (Auwert 514)

Rassige Hylke-Elvira (Alwin 469) en sterk stappende Fardouw (Markus 491)

Bij de premiekeuring van vier jaar en oudere veulenboekmerries kregen de vierjarige Hylke-Elvira (Alwin 469 x Andries 415) en vijfjarige Fardouw B (Markus 491 x Andries 415) een Ster met een tweede premie. Hylke-Elvira heeft veel rasuitstraling en een edel hoofd, maar mag iets sterker in de bovenlijn. Ze stapt met voldoende ruime en takt en draaft met veel souplesse en goed weggezet voorbeen. Fardouw B is langgelijnde merrie met een ‘opvallende goede stap ondanks haar strakke bovenlijn’ waarbij ze goed het voorbeen verdrijft. De merrie draaft opwaarts maar Sabien en Corrie zouden voor een hogere waardering wat meer ruimte willen zien.

Driejarige Stermerries: Jildou (Alwin 469), Jans (Tymen 503) en Jantiene (Tiede 501)

Uit de rubriek driejarige veulenboekmerries voor stamboekopname gaan voortaan drie merries door het leven met een tweede premie Ster. Jildou “van de Brink” (Alwin 469 x Sipke 450) stond op kop in de eerste rubriek jonge merries vanwege haar sierlijke belijning, en droog beenwerk. De Alwin 469 nakomeling had een goed aansluitende stap en functionele draf met souplesse. Na Jildou stond Jans van Hilberalti (Tymen 503 x Rindert 406), een jeugdige mooie merrie, maar mocht overtuigender stappen. De halfzus van Teun 505 draaft met een krachtig achterbeen en veel schakelend vermogen. In de tweede rubriek jonge merries was het Jantiene K. (Tiede 501 x Rindert 406) die een Ster met een tweede premie bemachtigde. Jantiene is een evenredig gebouwde merrie met een sierlijke belijning. De driejarige Tiede 501 nakomeling stapte met voldoende takt maar had iets meer doortredend mogen zijn.

Ook Tynke (Epke 474) voortaan Ster

Bij de oudere merries haalde Tynke van de Sydtakke (Epke 474 x Tsjerk 328) een twee premie Ster binnen. Tynke is een robuuste merrie met een goede rasuitstraling, taktmatige stap met souplesse en een sterke draf met veel balans.

