17 Friese hengsten naar CO, Ulbrân 502 hoofdleverancier

Op vrijdag 11 augustus heeft de Hengstenkeuringscommissie van het KFPS 17 hengsten aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Vier hengsten moeten nog voldoen aan de eis om zich op drie voorrijdagen te presenteren. Zij mogen zich nog laten zien op de vierde voorrijdag voorafgaand aan de start van het Centraal Onderzoek op 5 september.

In Harich werden 40 jonge hengsten gepresenteerd onder het zadel. De HKC, bestaande uit juryvoorzitter Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel werd geassisteerd door de verrichtingsjury: Gotien Sipsma en Hergen van Hall. De nieuwe trainingsleider Henk Hammers begeleidde de ruiters. “We hebben geselecteerd met het oog op zoveel mogelijk spreiding en rekening gehouden met verwantschap”, aldus juryvoorzitter Piet Bergsma die benadrukte dat de HKC dit de afgelopen jaren consequent meeneemt in hun selectie. “We denken hele correcte hengsten te hebben aangewezen, het is nu aan de hengsten zelf om zich te laten zien.” Het verwantschap bij de selectie varieert van 16,7% tot en met 18,7%. Nero van de Vosjes Ster (Ulbrân 502 x Fabe 348) heeft met 16,7% het laagste verwantschap.

11 verschillende vaders

De 17 hengsten die groen licht kregen hebben 11 verschillende vaders. Met vier zonen is Ulbrân 502 de succesvolste hengstenvader van dit gezelschap. Teun 505 maakt met drie aangewezen hengsten een goede indruk met zijn eerste lichting. De andere vaders leverden één zoon, waarbij Fonger 478 opvalt, en Yme 507 en Matthys 504 met een zoon uit hun eerste lichting ook een duit in het zakje doen. Wanneer je de vier hengsten die nog een voorrijdag moeten inhalen meetelt, maken ook Markus 491, Tymen 503, Tiede 501 en Eise 489 kans op hun eerste goedgekeurde zoon.

Uitslag

