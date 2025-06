17 Friese sterren bij Stal Fan de Kadyk

De locatiekeuring bij Stal fan de Kadyk op zaterdag 7 juni leverde voor 17 paarden het Sterpredicaat op. Drie driejarige merries mochten een oranje lintje mee naar huis nemen; Tooske fan ‘e Hameren Ster (Teun 505 x Eise 489), Talina fan de Kadyk Ster (Boet 516 x Nane 492) en Ulrieke fan H.M.V. Ster (Auwert 514 x Alwin 469) werden Ster met een eerste premie verklaard door juryleden Manuel Gasseling, Popke van der Meulen en Wieneke Waaijer-Blom. De nakomelingen van Teun 505 en Tymen 503 deden goede zaken in Sintjohannesga.

Het weer zat niet mee maar dat deerde de vier rubrieken van driejarige merries geenszins. In de eerste rubriek driejarige merries overtuigde de ‘opvallend opwaarts gebouwde’ Tooske fan ‘e Hameren (Teun 505 x Eise 489), gefokt door H.A.T. Osinga – Timmermans uit Vrouwenparochie en in eigendom van Diantha Takken uit Diphoorn, met haar gangen. “De merrie heeft een goede ruimte in de stap en toont in een heel rustig tempo veel gedragenheid en balans”, aldus juryvoorzitter Manuel Gasseling. Achter Tooske mocht Valerie Merte Z Ster (Tiede 501 x Hinne 427) zich opstellen met een Ster tweede premie, net als Trinity Jede Ster (Fonger 478 x Tsjalle 454) en Trijnie van Hilberalti Ster (Matthys 504 x Onne 376). De sterverklaring van Trinity Jede zorgde er ook voor dat moeder Juwiel H fan Lutke Peinjum Model Sport Elite Prestatie AA (Tsjalle 454) Preferent werd.

Elf driejarigen Ster

In de tweede rubriek driejarige merries werd Vlinder van Hilberalti Ster (Tymen 503 x Rindert 406) op kop geplaatst met een Ster tweede premie. Vlinder is de negende Sternakomeling voor Richt fan Lutke Peinjum Ster Preferent (Rindert 406). Ook Ursula van Hilberalti Ster (Foeke 520 x Jasper 366) mocht een rood lintje in ontvangst nemen en maakte deze locatiekeuring een succesvolle dag voor fokker B. Veldhuizen uit Putten met drie fokproducten Ster.

In de derde rubriek mocht Talina fan de Kadyk (Boet 516 x Nane 492) als eerste opstellen waarbij de royale, langgelijnde merrie, gefokt door H. de Boer uit Sintjohannesga en in eigendom van T. de Boer uit Sintjohannesga, complimenten kreeg voor haar goed aansluitende achterbeen in stap en haar schakelende vermogen en balans in draf. Als tweede mocht Vera fan ‘e Lytse Mar Ster (Teun 505 x Wimer 461) opstellen met een tweede premie Ster.

In de laatste rubriek driejarige merries stond Ulrieke fan H.M.V. (Auwert 514 x Alwin 469) op kop. “Een merrie met veel statuur en front en veel kwaliteit in het beenwerk”, beschreef Manuel Gasseling de merrie van Friesenstal H.M.V uit Olst. “Ze draaft met veel balans en ‘hoog van de vloer’ zoals we dat noemen, met veel zweefmoment.” Achter Ulrieke stonden Uilkje fan ‘e Alde Ryd Ster (Omer 493 x Jehannes 484) en Trynke Ster (Wibout 511 x Jehannes 484) beiden met een Ster tweede premie.

Freule Elvira Preferent

Bij de vier jaar en oudere merries veulenboekmerries konden vijf merries opgenomen worden in het Stamboek met een tweede premie Ster. In de eerste rubriek stond Pleun fan de Luts Ster (Teun 505 x Hessel 480) op kop met daarachter Kniertsje den Hollander Ster (Tymen 503 x Norbert 444) en Sara Elvira Ster (Tymen 503 x Andries 415). Die laatste maakte met haar Sterverklaring moeder Freule Elvira Model (Andries 415) Preferent. In de tweede rubriek kon de jury nog tweemaal een rood lintje kwijt aan Reina fan Nij Amerika Ster (Teun 505 x Jisse 433) en Sophie fan de Luts Ster (Bartele 472 x Tjalf 443). De dag werd afgesloten met een tweetal hengsten die voor het Sterpredicaat gingen waarbij Taïkun d’Ambène Ster (Foeke 520 x Lolke 371) voortaan als Sterhengst door het leven gaat.

Bron: KFPS