185.000 euro voor veulen van GP-paard Katchina Mail

Tijdens de Brullemail verkoop gepresenteerd door Equinia ging afgelopen weekend het merrieveulen Masha Mail (v. Cornet Obolensky) met 185.000 euro als duurste over de toonbank. Masha Mail is een dochter van Katchina Mail (v. Calvaro) die onder Patrice Delaveau teamzilver won op de wereldruiterspelen in Lexington.

Op de veiling kwamen vijftien veulens, zes fokmerries, drie jonge paarden en vier goedgekeurde hengsten van de stoeterij Brullemail van Bernard Le Courtois onder de hamer. In totaal werden twintig van de achtentwintig aangeboden paarden verkocht en bieders kwamen uit vijftien verschillende landen.

Uiteindelijk werd de hoogste prijs genoteerd voor Masha Mail, de ‘laatste dochter van wereldreservekampioen Katchina Mail’. Het dit jaar geboren merrieveulen van Cornet Obolensky werd verkocht voor 185.000 euro. Na een geweldige strijd tussen Zwitserland, België en Frankrijk was het de stoeterij van San Isidro uit Colombia die haar in handen kreeg. Masha Mail is een halfzus van Catchar Mail, de Franse kampioen van de vijfjarigen van 2017 die nu op het hoogste niveau uitkomt onder het zadel van Edward Levy. Fokker Bernard Le Courtois vertelt dat Masha Mail nog jaren op stoeterij Brullemail zal blijven.

Bron Grandprix.info