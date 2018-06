De moeder van de veilingtopper is Dylandra (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Deze merrie is een halfzus van drie internationale springpaarden waaronder ook Qulander Z (v. Quasimodo Z).

‘Van mij hadden ze er nog wel meer mogen veilen!’

Postma senior reageerde enthousiast op zijn aankoop: “Dit is een bijzonder chique nakomeling van Diamant. Daar zijn er niet zoveel van. Hij is top gefokt, heeft een geweldig exterieur en voor de rest gaan we het gewoon afwachten. Ik vond deze veiling een mooi initiatief. Het past super op een concours als dit. Van mij hadden ze er nog wel meer mogen veilen!”

Dubai’s fokker Marcel Borger sloot zich aan bij Postma’s woorden. “Ik had vertrouwen in dit nieuwe initiatief, mede vanwege Borculo als organisatie. Als zo’n organisatie zijn nek uitsteekt, moet je daar als fokker ook in meegaan.” In zijn veulen had Borger eveneens vertrouwen: “Ik kijk echt kritisch naar mijn eigen fokkerij en vond dit vanaf het begin een heel goed veulen. De moeder is opnieuw drachtig van Diamant. Als het een merrieveulen wordt, gaat ze niet weg. Die belofte durf ik hier te maken.”

Afwezig

Er stonden in totaal zes veulens in de catalogus, maar de Cumano-zoon Conner de la Vie Z was niet helemaal in orde. Dit hengstveulen zal nu op de hoofdveiling van de Nationale Eliteveiling Borculo, die in augustus in Vragender plaatsvindt, onder de hamer komen.

Top drie

Het tweede geld werd betaald voor het merrieveulentje Noah W. Voor deze dochter van Quabri de L’Isle uit Elitemoeder Benthe W (v. Dollar du Murier) had Marc Houtzager samen met Stoeterij Sterrehof -bijna vanzelfsprekend- het laatste bod. Het nichtje van hun topper Sterrehof’s Calimero werd afgeslagen op 18.000 euro. Night Manager staat met op de derde plek. Dit hengstveulentje van Comme il faut uit de jonge elitemerrie Jutravola (v. Numero Uno) verwisselde van eigenaar voor 16.000 euro en vertrekt naar de Verenigde Staten.

