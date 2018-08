De veulens van Bocellies Matteo worden om 10.00 uur beoordeeld bij Stal Albert Lueks in Diever. Om 15.00 uur volgen de veulens van Innovatief bij Jan Vink in Sliedrecht. Op beide locaties worden de veulens eerst op de harde bodem beoordeelt, met aansluitend de beoordeling in beweging in de ring.

Bron: KWPN